Jean-Marc Furlan démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AJ Auxerre

Furlan, 64 ans, avait permis aux Bourguignons de retrouver l'élite à la fin du défunt exercice, après dix saisons passées dans l'antichambre. Mais l'AJA, qui reste sur six matches sans victoire, dont cinq défaites, a glissé au classement au fil des semaines et est désormais 16e avec 8 points, deux longueurs seulement devant Brest, 20e et dernier. Passé par Troyes, Strasbourg, Nantes ou encore Brest, Furlan a été expulsé le weekend dernier contre Clermont pour s'être exprimé de manière véhémente à l'arbitre. Dans la foulée, il a adressé un doigt d'honneur aux fans clermontois. Dimanche, Auxerre accueillera dimanche Nice, 13e, dans un duel comptant pour la 11e journée de championnat. (Belga)