Le podcast "Dring Dring" repart à travers la Flandre pour une deuxième saison

Le principe reste le même: aller à vélo à la rencontre de la population du nord du pays. Les deux compères arpenteront les cinq provinces néerlandophones dans un voyage de 300 kilomètres entre Genk et Knokke. Lors de leurs pérégrinations, ils échangeront à propos de cinq thèmes différents (un par épisode) qui font l'actualité en Flandre, à savoir l'environnement, l'économie, l'enseignement, l'identité et la politique. A Zwijndrecht, près d'Anvers, ils reviendront sur le scandale environnemental des PFOS. Dans le Limbourg, ils parleront de la coopérative ARCO, dans laquelle 800.000 flamands ont investi, sans jamais revoir leur argent. Ils questionneront également la population sur la création d'une liste de références culturelles et historiques représentant la Flandre. Les deux derniers épisodes seront respectivement consacrés au transport dans l'enseignement spécialisé et à la fin du vote obligatoire pour les élections communales de 2024. La première émission a été retransmise le lundi 10 octobre. Les autres paraîtront toutes les deux semaines. Chaque épisode sera diffusé avec des sous-titres sur la plateforme Youtube et fera l'objet d'un article illustré sur le site "DaarDaar". La première saison, dont le sujet était les stéréotypes entre Flamands et Belges francophones, a vu le jour en 2020 et a connu un franc succès avec près de 10.000 téléchargements. (Belga)