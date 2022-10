L'entreprise chimique allemande Covestro investit 300 millions à Anvers

Concrètement, le groupe va augmenter sa capacité de production d'aniline, une matière première pour l'isolation des bâtiments. "Le site d'Anvers constitue la plaque tournante du renforcement du réseau de production européen", indique Covestro (autrefois filiale du groupe Bayer). La nouvelle installation devrait fonctionner de manière plus efficace sur le plan énergétique et donc émettre moins de CO2. La fin des travaux est prévue pour début 2025. L'aniline est une matière première utilisée en synthèse organique pour la fabrication de nombreux produits. La principale application étant le composant MDI, que l'on retrouve dans les matériaux d'isolation pour les bâtiments ou les systèmes de refroidissement. "Alors que la transition vers la neutralité climatique est sur toutes les lèvres, le marché du MDI devrait croître de six pour cent par an à moyen terme", souligne l'entreprise chimique. Par ailleurs, "avec les prix élevés actuels de l'énergie, la demande pour une isolation efficace pourrait s'intensifier encore davantage". "La Belgique est le deuxième plus important pays exportateur de chimie au sein de l'Union européenne, après l'Allemagne", a commenté le ministre-président flamand Jan Jambon. "La chimie est l'un des secteurs industriels les plus importants en Flandre. L'année dernière, 2,6 milliards d'euros y ont été investis, soit plus de la moitié de tous les investissements industriels consentis dans l'innovation en Flandre", a-t-il ponctué. (Belga)