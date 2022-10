Ligue des Champions - Naples valide son billet avec un nouveau festival contre l'Ajax

Avec dix-sept but marqués en quatre matches européens, le Napoli, également leader invaincu en Serie A, continue de soigner ses statistiques offensives et signe une neuvième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Dans la foulée de son 6-1 de l'aller à Amsterdam, Naples a rapidement pris les devants grâce à une tête d'Hirving Lozano (4e) après un une-deux avec Piotr Zielinski puis une frappe limpide de Giacomo Raspadori (16e) en lucarne. La petite flamme néerlandaise entretenue par un but de Davy Klaassen au retour des vestiaires (49e) a été rapidement soufflée par un penalty transformé par Khvicha Kvaratskhelia (62e). Victor Osimhen, absent depuis six matches en en raison d'une blessure musculaire, est entré affamé en début de seconde période et s'est démené pour se joindre au festival. D'abord plusieurs fois hors-jeu, le Nigérian a finalement marqué son premier but européen de la saison - célébré avec rage - en chipant le ballon dans les pieds du défenseur Daley Blind pas assez attentif (90e). L'Ajax (3e avec 3 points), qui avait profité d'un penalty généreux pour réduire la marque par Steven Bergwijn (83e), reste en course pour la qualification dans le Groupe A avec Liverpool (2e, 6 pts), en déplacement en soirée chez les Glasgow Rangers (4e, 0 pt). Avec leur carton plein, les Napolitains sont eux d'ores et déjà assurés de disputer les huitièmes de finale, ce qui constitue leur meilleure performance dans cette compétition (en 2012, 2017 et 2020). Avec une telle attaque, les joueurs de Luciano Spalletti peuvent peut-être rêver plus haut cette saison, surtout s'ils réussissent à conserver la première place du groupe. (Belga)