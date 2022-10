Poutine dénonce un acte de "terrorisme international"

(Belga) Les fuites ayant touché les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sont un "acte de terrorisme international", a dénoncé mercredi Vladimir Poutine, assurant que cet incident profite aux Etats-Unis, à la Pologne et à l'Ukraine.

"Les bénéficiaires sont clairs (...) Car (cet incident) renforce l'importance géopolitique des systèmes gaziers restants, celui qui passe par le territoire de la Pologne (...) et de l'Ukraine, et que la Russie a construit à ses frais. Mais aussi aux Etats-Unis qui peuvent désormais livrer leur énergie à des prix élevés", a affirmé le président russe lors d'un forum sur l'énergie. Le projet de plafonnement du prix du pétrole russe, poussé par le G7 et l'Union européenne de façon à limiter les revenus engrangés par Moscou, "menace le bien-être de milliards de personnes", a-t-il par ailleurs ajouté. "Avec leurs décisions hasardeuses, certains hommes politiques occidentaux détruisent en réalité l'économie mondiale de marché, menacent le bien-être de milliards de personnes", a fustigé le président russe. (Belga)