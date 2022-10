Tour de Langkawi - Juan Sebastian Molano déclassé, Craig Wiggins vainqueur de la 2e étape

(Belga) L'Australien Craig Wiggins (ARA Pro Racing Sunshine Coast) a été déclaré vainqueur de la 2e étape du Tour de Langkawi (2.Pro) après que Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) a été déclassé. Le Colombien avait franchi le premier la ligne d'arrivée de cette étape courue sur 178,9 km entre Kuala Klawang et Raub mercredi en Malaisie, mais il a été par la suite déclassé pour une action dangereuse dans la préparation du sprint et le Norvégien Erlend Blikra (Uno-X).

Au classement général, Gleb Syritsa, vainqueur de la 1re étape mardi, conserve la tête avec 10 secondes d'avance sur Erlend Blikra et le Mongol Jambaljamts Sainbayar (Terengganu Polygon). Deux équipes belges, Lotto Soudal et Alpecin-Deceuninck, ainsi que cinq coureurs avec Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Sander Armée (Cofidis), Ayco Bastiaens, Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) sont présents en Malaisie. La 26e édition de la course se ponctuera mardi prochain à Kuah. Vainqueur en 2020, l'Italien Danilo Celano est le tenant du titre, l'édition 2021 ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. (Belga)