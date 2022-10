Vélo de Cristal - Remco Evenepoel enlève son deuxième Vélo de Cristal

Evenepoel, 22 ans, a réalisé une saison historique après avoir remporté son premier grand tour sur le Tour d'Espagne, deux semaines avant de remporter son premier titre de champion du monde chez les seniors à Wollongong en Australie. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl, auteur de 15 victoires cette saison a également remporté son premier Monument à Liège-Bastogne-Liège et a gagné la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois. Avec 1.100 points, Evenepoel remporte son deuxième Vélo de Cristal, après celui glané en 2019, avec 230 points d'avance sur Wout van Aert. Vainqueur en 2020 et 2021, 'WVA' a également réalisé une saison exceptionnelle avec neuf victoires, dont trois succès d'étape et le gain du maillot vert sur les routes du Tour de France, deux étapes du Critérium du Dauphiné, une étape de Paris-Nice, le circuit Het Nieuwsbald et l'E3 Harelbeke. Jasper Philipsen termine à la 3e place du référendum avec 436 points. Arnaud De Lie (398) et Yves Lampaert (106) complètent le top 5. (Belga)