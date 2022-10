Vélo de Cristal - Sven Vanthourenhout élu meilleur directeur sportif de l'année

Sélectionneur national, Vanthourenhout a vécu une année faste en 2022 en décrochant notamment six médailles lors des Mondiaux fin septembre à Wollongong en Australie: une en or sur la course en ligne messieurs avec Remco Evenepoel, deux en argent avec Lotte Kopecky sur la course en ligne dames et Alec Segaert sur le chrono U23 messieurs et trois en bronze avec Remco Evenepoel sur le chrono messieurs, Vlad Van Mechelen sur la course en ligne juniors garçons et Febe Jooris sur le chrono juniors filles. Lors de l'Euro, la Belgique a décroché la médaille de bronze sur la course en ligne messieurs avec Tim Merlier. Chez les espoirs messieurs, Alec Segaert a été champion d'Europe du contre-la-montre. En juniors, Jens Verbrugghe a remporté la médaille d'argent du chrono garçons et Febe Jooris la médaille de bronze du chrono filles. Vanthourenhout a récolté 660 points devant le duo Klaas Lodewyck et Geert Van Bondt de Quick-Step Alpha Vinyl, 2e avec 364 points. Patrick Lefevere, manager de Quick-Step Alpha Vinyl est 3e avec 330 points. (Belga)