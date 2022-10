WTA Cluj-Napoca - Kirsten Flipkens se qualifie pour les quarts de finale en double

Associée à l'Allemande Laura Siegemund, avec qui elle forme la tête de série N.1, Flipkens s'est imposée en deux sets 6-2, 7-5 contre les Britanniques Alicia Barnett et Olivia Nicholls. La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes. En quarts de finale, le duo belgo-allemand affrontera les Italiennes Lucia Bronzetti et Jasmine Paolini. En simple, Ysaline Bonaventure, 126e mondiale et issue des qualifications, s'est qualifiée pour le 2e tour lundi en s'imposant en deux sets 7-5, 7-5 face à la Russe Varvara Gracheva (WTA 103). Pour une place en quarts de finale, elle affrontera l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 45e mondiale et tête de série N.2. (Belga)