Accord budgétaire fédéral - Les Engagés dénoncent un mode de gouvernance "irresponsable" de la Vivaldi

"Votre mode de gouvernance est regrettable. En période de guerre, c'est même très grave, inentendable et irresponsable", a lancé la députée. Mme Fonck a aussi dénoncé "une forme de posture électorale permanente" au sein de la majorité. "Vos clivages rendent impossible la modernisation de l'État providence. Ça alimente aussi l'anti-politisme." A propos des résultats du conclave budgétaire: "Si c'est un bouclier, il y a beaucoup de défauts dans la cuirasse", a lancé Mme Fonck. La cheffe de groupe des Engagés a pointé "une série de trous" dans les aides accordées par le gouvernement, appelant à procéder au blocage des prix. "Parler de protéger quand on s'attaque aux soins de santé et au crédit-temps, c'est gonflé", a encore fait valoir Catherine Fonck. "L'absence de 400 millions supplémentaires (dans les soins de santé), cela signifie pas de plan cancer ou pas de plan d'attractivité du métier infirmier. Très clairement, c'est un report de soin pour les patients." La députée a qualifié d'"incompréhensible" la réduction du crédit-temps pour s'occuper son enfant. "Cela ressemble à une mesure qui fait mal pour le plaisir de faire mal", a-t-elle déclaré, appelant l'exécutif à modifier cette mesure. (Belga)