Brésil: Apple condamné à 20 millions pour avoir vendu des téléphones sans chargeur

Le juge du 18e tribunal civil de Sao Paulo a condamné Apple pour "pratique abusive" au motif qu'en vendant ses modèles iPhone 12 et 13 sans chargeur la firme californienne "conditionnait l'achat d'un produit pour qu'un autre puisse fonctionner". Il avait été saisi par l'Association brésilienne des consommateurs (ABMCC). Cette décision, dont Apple peut faire appel, fait suite à une amende de 2,5 millions de dollars déjà infligée en septembre pour les mêmes raisons par le service de protection des consommateurs du ministère de la Justice, qui a interdit la vente de ces modèles sans chargeur. Apple a cessé d'inclure un chargeur en octobre 2020, lors du lancement de l'iPhone 12, invoquant un "engagement envers l'environnement". Le juge a en outre ordonné à la société californienne de fournir des chargeurs aux consommateurs ayant acheté des iPhones 12 et 13 au cours des deux dernières années, et désormais d'inclure des chargeurs dans la vente de tous ses modèles. En Europe, le Parlement a imposé la semaine dernière l'obligation d'un chargeur identique de type USB-C pour tous les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques portables vendus dans l'UE d'ici l'automne 2024, au grand dam d'Apple, principal opposant à une telle législation pionnière dans le monde qui va l'obliger à changer l'ensemble de ses connectiques. (Belga)