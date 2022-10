Christian Burgess remis à temps pour le match contre Braga

Il y a un changement par rapport à l'équipe qui a battu le Cercle Bruges 2-1 dimanche. Lapoussin cède sa place à Nieuwkoop. Auteur d'un but et d'une passe décisive contre le Cercle et de deux assists contre Braga la semaine dernière Simon Adingra est à nouveau titulaire. Devant le gardien Anthony Moris, la défense à trois est composée d'Ismaël Kandouss, Burgess et Siebe Van der Heyden. Au milieu, on retrouve Senne Lynen, Lazare Amani et le capitaine Teddy Teuma, qui a signé un nouveau contrat. Nieuwkoop et Simon Adingra couvriront les flancs. Victor Boniface et Dante Vanzeir ont été associés devant. La semaine dernière, l'Union a pris les trois points à Braga après une fin de match folle avec un doublé du remplaçant Gustaf Nilsson. En cas de victoire, l'Union est assurée de terminer dans le top 2. Elle peut même décrocher la première place du groupe en cas de victoire et que l'Union Berlin perd des points contre Malmö. Le vainqueur du groupe se qualifie directement pour les huitièmes de finale alors que le deuxième dispute un barrage avec un troisième de la Ligue des champions. Si elle partage, l'Union est sûre d'être au moins troisième et d'être reversée en Conference League. (Belga)