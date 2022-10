Conference League - La Gantoise, encore battue par Djurgarden, se retrouve 3e

Si le coach de Djurgardens IF a effectué six changements par rapport au match aller, Hein Vanhaezebrouck a surpris en relançant Davy Roef dans les buts alors que Paul Nardi avait laissé une très bonne impression lors de ses deux dernières sorties. Roef n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en évidence en sortant un tir de Wikheim, un ex-Gantois (4e). A défaut de signer un départ de rêve, les Suédois ont ouvert la marque sur un centre de Wikheim, qui a trouvé Holmberg seul dans les seize mètres (21e, 1-0). Les Buffalos revivaient le même scénario que la semaine dernière: ils tentaient de se créer des occasions, avec notamment un tir sur la transversale d'Andrew Hjulsager (29e), mais ils étaient menés. Contrairement à la semaine dernière, la rencontre allait virer à la catastrophe puisque Wikheim a doublé l'écart d'un tir à bout portant (42e, 2-0) avant que sur corner, Banda ne trompe Roef de la tête (45e+4, 3-0). Peu à son affaire en première période, la défense gantoise a encore été assommée par Wikheim alors que la rencontre avait repris moins d'une minute (46e, 4-0). Les jeux étaient faits même si Depoitre de la tête (61e, 4-1) de la tête et Hugo Cuypers (73e, 4-2) ont pensé relancer le suspense. En effet, le moteur des Buffalos ne tournait plus aussi rond pour assurer un final endiablé. (Belga)