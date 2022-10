Le premier touriste spatial veut retourner dans l'espace avec SpaceX

Dennis Tito, un entrepreneur américain qui fut le premier Terrien à avoir payé pour un voyage dans l'espace en 2001, a expliqué aux journalistes que ce qui le conduisait à renouveler l'expérience était sa passion pour "l'espace et les possibilités qu'elle offre à l'humanité". La mission d'une semaine à laquelle devrait participer Dennis Tito et Akiko, son épouse, prévoit un vol à 200 km de la surface de la Lune avant un retour sur Terre. Elle aura lieu lorsque Elon Musk aura terminé le prototype de son vaisseau Starship et réalisé un premier vol commercial déjà prévu avec un milliardaire japonais, Yusaku Maezawa. Sur les 12 sièges disponibles, le couple Tito en a réservé deux, contrairement à Yusaku Maezawa qui a réservé le vol entier organisé par SpaceX. Dennis Tito, 82 ans, n'a pas précisé le montant payé pour réaliser le voyage avec Akiko mais, en 2001, il avait déboursé 20 millions de dollars pour s'envoler à bord d'une fusée russe vers la Station spatiale internationale (ISS), inaugurant l'ère du tourisme spatial. L'entreprise SpaceX n'a pas encore annoncé quand elle commencerait les missions dans l'espace à visée commerciale à bord de Starship -- une fusée qu'Elon Musk a confié vouloir utiliser pour permettre un jour aux humains de s'installer sur Mars. La Nasa a pour sa part choisi de miser sur Starship pour devenir l'alunisseur utilisé dans le cadre de son programme Artémis de retour sur la Lune. (Belga)