Le Roi à l'inauguration de l'exposition "Miradas de Mujeres" aux Musées des Beaux-Arts

Les Musées royaux des Beaux-Arts proposent pas moins de quatre nouvelles expositions cet automne. Parmi celles-ci, "Miradas de Mujeres", que le Roi a eu l'occasion de visiter en primeur, met à l'honneur un dialogue entre deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées. L'artiste-peintre Isabelle de Borchgrave a mis près de trois ans pour aboutir à cette exposition, "un travail titanesque peint à la main, qui a nécessité plus de quatre kilomètres de papier et de carton pour réaliser robes, tapis, meubles, arbres et autres éléments reconstituant l'univers si particulier de Frida Kahlo et de sa maison, la Casa Azul (La maison bleue)", souligne le musée. À côté de cette installation dédiée à Frida Kahlo, le musée propose, dès vendredi également, "Picasso & Abstraction", en partenariat avec le Musée national Picasso-Paris. Pour la toute première fois, les rapports du peintre espagnol à l'abstraction seront mis en lumière, à travers plus de 140 œuvres. Le sculpteur belge Jean-Pierre Ghysels sera lui aussi mis à l'honneur dans une troisième exposition, conjointement avec l'artiste multidisciplinaire française Prune Nourry, figure montante de la création contemporaine internationale, dont une œuvre monumentale ornera le grand hall du musée. (Belga)