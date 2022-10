L'UEFA ouvre une enquête sur les chants pro-IRA des Irlandaises après leur qualification

Après la victoire 1-0 des Irlandaises contre l'Ecosse mardi, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux où l'on pouvait voir les joueuses entonner un chant avec des paroles qui soutiennent l'IRA. "Conformément à l'article 31(4) du règlement disciplinaire de l'UEFA, un inspecteur de l'éthique et de la discipline de l'UEFA enquêtera sur les comportements inappropriés potentiels des joueuses de l'équipe féminine d'Irlande", a précisé l'UEFA dans un communiqué. Mercredi, la fédération irlandaise de football et la sélectionneuse Vera Pauw avaient présenté leurs excuses. "Nous évoquerons le sujet avec les joueuses pour leur rappeler leurs responsabilités. J'ai parlé aux joueuses ce matin et nous sommes collectivement désolées pour la peine que nous avons pu causer. Il n'y a pas d'excuses pour cela", avait affirmé Vera Pauw. L'IRA, s'opposant à l'autorité britannique sur la province d'Irlande du Nord, a mené durant plusieurs décennies des actions violentes, qui ont pris fin en 1998 avec l'accord de paix dit "du vendredi Saint". (Belga)