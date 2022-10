World Athletics dévoile la liste des 10 nommés pour le titre d'athlète masculin de l'année

Champion du monde en salle et outdoor en battant le record du monde (6m21) et champion d'Europe du saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis fait office de grand favori pour succéder au Norvégien Karsten Warholm, qui ne figure pas parmi les nommés. Jakob Ingebrigtsen, compatriote de Warholm, est lui présent après ses titres européens sur 1.500 et 5.000m et son titre mondial sur 5.000m. Champion du monde sur 200m en signant le 3e chrono de l'histoire (19.31), l'Américain Noah Lyles fait également partie de la liste des dix nommés tout comme son compatriote Grant Holloway, champion du monde du 110m haies et du 60m haies en salle. Le Brésilien Alison Dos Santos figure également dans la liste après son titre mondial sur 400m haies tout comme le Slovène Kristjan Ceh, champion du monde et vice-champion d'Europe du lancer du disque, le Portugais Padro Pichardo, champion du monde et d'Europe du triple saut, le Marocain Soufiane El Bakkali, champion du monde du 3.000m steeple ou encore le Grenadien Anderson Peters, champion du monde du lancer du javelot. S'il n'a pas participé aux Mondiaux cette année, le Kényan Eliud Kipchoge est le dernier nom de la liste après avoir battu son record du monde du marathon lors du marathon de Berlin en 2h01:09. Il a également remporté le marathon de Tokyo cette année. Les cinq finalistes seront connus à l'issue d'un vote effectué par le Conseil de la fédération internationale (qui compte pour 50 %), la Famille de World Athletics (25 %) et le public (25 %). Celui-ci peut voter en ligne via les réseaux sociaux de World Athletics. (Belga)