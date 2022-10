Asile et Migration - Les chambres d'hôtel ne sont pas une solution à l'accueil des demandeurs d'asile

Le conseil des ministres restreint a décidé vendredi d'aider Fedasil à rendre opérationnelles les places d'accueil disponibles, en mettant à disposition de l'agence fédérale en charge de l'accueil des demandeurs d'asile 150 agents provenant d'autres services. "Avec une septantaine de personnes, environ 1.500 places peuvent être libérées", a calculé M. De Croo. Il n'est toutefois pas toujours facile de trouver du personnel, selon lui. Le Premier ministre ne s'est pas montré favorable à ce que des chambres soient utilisés comme hébergement. "Je sais qu'un certain nombre d'ONG y ont eu recours comme abri d'urgence, mais ce n'est pas une solution et elles l'ont fait sans l'approbation du cabinet" de la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V). "Nous sommes en fait confrontés à une crise migratoire, mais on y prête moins d'attention parce qu'il y a deux ou trois autres crises qui ont lieu en même temps", a relevé M. De Croo. (Belga)