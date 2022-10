Jean de Wouters 19e après le premier tour en Angleterre du Challenge Tour

Le Belge de 22 ans, récemment passé professionnel, a rendu une carte de 67 coups, soit cinq sous le par, grâce à six birdies pour un bogey. Il pointe à trois longueurs de la tête, partagée par un quatuor de golfeurs : l'Écossais Daniel Young, le Tchèque Filip Mruzek, le Français Adrien Saddier et l'Allemand Alexander Knappe. Kristof Ulenaers est 30e après avoir joué 68 (-4) après un eagle, trois birdies et un bogey. Quant à Christopher Mivis, il a eu besoin de 72 coups (par) pour ponctuer ses 18 trous. Il a réalisé quatre birdies et autant de bogeys et pointe à la 95e place partagée. Le premier tour, interrompu jeudi soir en raison de l'obscurité, a dû se terminer vendredi matin. (Belga)