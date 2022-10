La KAS Eupen va affronter le Qatar en amical lundi

(Belga) La KAS Eupen va défier le Qatar, pays hôte du prochain Mondial de football, lors d'une rencontre de préparation prévue lundi 17 octobre prochain à Marbella (18h30), en Espagne. Aucun joueur retenu pour les duels de samedi contre Malines et de mardi contre OH Louvain en championnat ne sera du voyage en Andalousie, a précisé le club germanophone dans son communiqué publié vendredi.

L'équipe eupenoise sera encadrée par l'adjoint de Bernd Stock, Kristoffer Andersen. Coincée entre les duels au Cercle et contre Oud-Heverlee Louvain en championnat, cette rencontre n'est pas totalement le fruit du hasard. En effet, Eupen a été repris en 2012 par l'Aspire Zone Foundation et ses liens avec le pays de la péninsule arabique sont nombreux. Cette rencontre, qui impliquera des joueurs issus du noyau pro mais aussi des espoirs, est surtout une préparation pour le Qatar en vue de la Coupe du monde. Qualifié automatiquement en tant qu'organisateur, le Qatar défiera l'Équateur lors du match d'ouverture le 20 novembre. Suivront des duels contre le Sénégal et les Pays-Bas dans le groupe A. (Belga)