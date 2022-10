Libre de tout transfert, Ismail Azzaoui retourne à l'Heracles

L'ailier droit de 24 ans effectue donc son retour à Almelo, lui qui a déjà évolué à l'Heracles entre octobre 2020 et juin 2022. Initialement pas prolongé fin juin, il est actuellement sur chemin du retour après une grave blessure au genou. "Les derniers mois ont été compliqués. Quand vous devez faire face à une revalidation délicate, c'est difficile", a dit Azzaoui. "Je savais qu'il fallait travailler très dur pour revenir. Je suis resté en contact avec le club, un retour était la meilleure option. Je veux être à 100% le plus vite possible pour aider le club à rejoindre l'Eredivisie." Azzaoui a été formé à Anderlecht et Tottenham. Il a ensuite évolué à Wolfsburg (2015-2020) et Willem II en prêt (2017-2018) avant de rejoindre l'Heracles. Le Bruxellois, international belge dans différentes catégories d'âge, s'était déjà gravement blessé au genou à deux reprises, en 2016 et 2018. (Belga)