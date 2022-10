WTA Finals - Elise Mertens qualifiée en double pour les WTA Finals

Elise Mertens, 3e mondiale en double, disputera ce tournoi réunissant les meilleures joueuses de la saison en compagnie de sa partenaire russe Veronika Kudermetova, 4e mondiale en double. Cette année, Elise Mertens et Veronika Kudermetova ont remporté le tournoi WTA 500 de Dubai et ont été finalistes aux tournois WTA 1000 de Doha et Miami et au tournoi WTA 250 de Rosmalen. Les WTA Finals auront lieu du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth aux États-Unis. C'est la quatrième fois que Mertens est qualifiée pour les Masters après 2018 (avec Demi Schuurs), 2019 (avec Aryna Sabalenka) et 2021 (avec Hsieh Su-Wei). L'année dernière, Elise Mertens et Hsieh Su-Wei avaient été battues en finale par les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. Celles-ci défendront leur titre au Texas, où on trouvera aussi la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos et le duo composé dde l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko. En simple, la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1), la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2) et l'Américaine Jessica Peugula (WTA 6) ont déjà leur billet pour Fort Worth. Il reste cinq places à prendre. (Belga)