Jupiler Pro League - Charleroi battu à Saint-Trond, Eupen coule au Cercle

En première période, Shinji Kagawa a ouvert le score avec un corner technique qu'il a inscrit en un temps (12e). Après ce goal, les Carolos ont doublé d'intensité, mais n'ont pas réussi à pénétrer la surface de réparation des Canaris. De retour sur la pelouse, le scénario de la rencontre est resté le même. Charleroi a conservé la possession, mais seul Saint-Trond est parvenu à créer le danger. Cette tendance s'est confirmée avec la contre-attaque de Frank Boya qui a traversé la moitié du terrain seul et trompé le gardien (68e). Dans les dernières minutes, Charleroi est finalement parvenu à trouver les filets adverses avec une frappe de Amirhossein Hosseinzadeh (90+2e). Dans le même temps, Eupen s'est lourdement incliné 5-1 au Cercle de Bruges au stade Jan Breydel. Les Brugeois ont inscrit trois buts en 14 minutes seulement, le premier sur une tête d'Ahoueke Denkey (25e), le deuxième sur une action collective conclue par un tir en finesse de Thibo Somers (30e) et le troisième avec une déviation en un temps d'Ayase Ueda (39e). En fin de première période, Eupen a obtenu un penalty que Stef Peeters a converti en but (44e). Après la pause, Dino Hotic a manqué un penalty (71e) pour le Cercle mais cela n'a pas déstabilisé l'équipe. Ahoueke Denkey, en grande forme, est parvenu à marquer deux buts supplémentaires (77e, 86e) et finir cette rencontre avec un triplé. Avec cette victoire, le Cercle de Bruges passe 12e avec 12 points. Eupen occupe la 17e et avant-dernière place du classement avec 9 points. (Belga)