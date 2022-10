Mondiaux de cyclisme sur piste - Jules Hesters débute l'omnium par une 15e place dans le scratch

Au terme des 40 tours, soit 10 kilomètres, le Néo-Zélandais Aaron Gate, médaillé de bronze aux Mondiaux 2021, s'est imposé devant le Japonais Shunsuke Imamura et l'Australien Kelland O'Brien, les trois à avoir pris au moins un tour sur le reste des concurrents. Le champion du monde en titre britannique Ethan Hayter, l'Italien Elia Viviani et le Français Benjamin Thomas, double champion du monde (2017, 2020), sont en embuscade. Hesters, 23 ans, a terminé 15e, à un tour du trio de tête. La course tempo (15h40), la course à l'élimination (18h51) et la course aux points (20h02) sont encore au programme de l'omnium. Le principal objectif de Jules Hesters lors de ce rendez-vous sur la piste des prochains Jeux Olympiques 2024 est la course à l'élimination, discipline où il a décroché trois titres européens consécutifs chez les juniors entre 2018 et 2020. Lors des derniers championnats d'Europe, il a fait le saut avec brio chez les élites en remportant la médaille de bronze. Dimanche sur le coup de 16h20, il tentera de faire aussi bien sur la scène mondiale et a annoncé viser le top 5. Samedi, Marit Vanhove disputera la poursuite individuelle alors Shari Bossuyt et Lotte Kopecky prendront le départ de la madison. (Belga)