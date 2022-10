Retraite de Philippe Gilbert - Philippe Gilbert a pendu son vélo au clou

(Belga) Philippe Gilbert a pendu son vélo au clou samedi à Valkenburg, aux Pays-Bas, là où il a été sacré champion du monde en 2012 et où il a triomphé quatre fois dans l'Amstel Gold Race. La carrière du Liégeois s'est terminée par un critérium d'adieux, baptisé "Phil's Last Ride", que Philippe Gilbert a remporté devant le Néerlandais Fabio Jakobsen et Arnaud De Lie.

Philippe Gilbert, 40 ans, avait disputé sa toute dernière course professionnelle dimanche dernier à Paris-Tours (1.Pro), une course qu'il avait remportée en 2008 et 2009. Il a ainsi mis un terme à une carrière entamée il y a 20 ans, au cours de laquelle il a décroché 80 victoires. Outre son titre mondial en 2012, Philippe Gilbert a notamment remporté quatre des cinq Monuments du cyclisme en s'adjugeant le Tour de Lombardie (2009, 2010), Liège-Bastogne-Liège (2011), le Tour des Flandres (2017) et Paris-Roubaix (2019). Le Remoucastrien compte aussi sept victoires d'étape sur la Vuelta, trois sur le Giro et une sur le Tour de France. Il a porté les maillots de la Française des Jeux (2002-2008), Silence - Lotto devenue Omega Pharma - Lotto (2009-2011), BMC (2012-2016), Quick-Step (2017-2019) et Lotto Soudal (2020-2022). (Belga)