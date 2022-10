WTA Cluj-Napoca - Anna Blinkova première qualifiée pour la finale

(Belga) Anna Blinkova est sortie victorieuse d'un duel entièrement russe contre Anastasia Potapova, validant son ticket pour la finale du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca, samedi en Roumanie. Issue des qualifications, Anna Blinkova, 24 ans, 138e mondiale, s'est imposée 5-7, 6-4, 6-4 face à Anastasia Potapova, 21 ans, 48e mondiale et tête de série N.4 de cette épreuve jouée sur dur et dotée de 251.750 dollars.

Ce sera la première finale sur le circuit principal pour Blinkova, qui compte un titre (New Haven 2019) et une finale perdue (Saint-Malo 2022) sur le circuit secondaire. Dimanche en finale, Anna Blinkova jouera contre la Chinoise de 21 ans Xiyu Wang (WTA 59) ou l'Italienne de 26 ans Jasmina Paolini (WTA 78). Dans la foulée de la seconde demie du simple, Kirsten Flipkens tentera de valider son ticket pour la finale du double. Associée à l'Allemande Laura Siegemund, avec qui elle forme la tête de série N.1, la Belge défiera les Russes Angelina Gabueva et Anastasia Zakharova. En simple, Ysaline Bonaventure, 126e mondiale et issue des qualifications, a été sortie au 2e tour par l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 45e mondiale et tête de série N.2.