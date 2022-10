2.000 personnes rassemblées pour l'action "Day of Justice" à Bruxelles

(Belga) Quelque 2.000 personnes, selon la police, se sont rassemblées dimanche après-midi dans le centre de Bruxelles pour la manifestation "Day of Justice". Il s'agit majoritairement de citoyens déjà mobilisés contre les mesures corona, mais leur mécontentement ne se limite pas à la gestion de la crise sanitaire. L'inflation et les prix de l'énergie sont également au coeur de leurs préoccupations.

Le cortège rassemble des citoyens des quatre coins du pays, mais également des Néerlandais, des Français et des Allemands. Un groupe important est composé de militants nationalistes flamands. Certains arborent un lion des Flandres mêlé à une croix celtique, d'autres affichent clairement leur soutien au Project Thule, une initiative du militaire Tomas Boutens, un militaire d'extrême-droite condamné pour terrorisme. Tous sont particulièrement remontés contre les politiques, mais aussi les médias. La manifestation s'est élancée de la gare du Nord en direction de l'Atomium, où des discours ont eu lieu. "Pendant deux ans, notre gouvernement a opprimé le peuple par la peur et la coercition en toute impunité", a notamment déclaré Sarkis Simonjan, l'un des organisateurs. "Ce même gouvernement nous impose aujourd'hui des prix de l'énergie exorbitants, en accusant les citoyens eux-mêmes d'avoir "mal consommé". Et tout ça pour une guerre qui ne nous concerne pas et qui n'est qu'un prétexte. Peu importe notre couleur de peau ou nos préférences politiques, nous sommes tous victimes", a-t-il ajouté. La manifestation s'est déroulée sans incident. (Belga)