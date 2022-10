European Le Mans Series - Victoire en GT pour Sarah Bovy aux 4 Heures de Portimão

Sarah Bovy et les Iron Dames ont écrit l'histoire du championnat européen d'endurance à deux reprises lors de la dernière course de la saison. Une première fois samedi avec la pole position de Sarah Bovy, première pilote féminine à réaliser pareil exploit dans l'histoire du championnat. Elle avait déjà réalisé la même performance en juillet dernier à Monza, mais dans le championnat du monde d'endurance (FIA WEC). Ce dimanche, le trio 100% féminin qu'elle formait avec la Française Dorianne Pin et la Danoise Michelle Gatting, a transformé la pole en une victoire autoritaire en catégorie GTE. Et d'écrire l'histoire une deuxième fois en devenant le tout premier équipage féminin à s'imposer en European Le Mans Series. Avec ce résultat, Sarah Bovy et ses équipières terminent 3e du championnat. Trois autres pilotes belges étaient présents à Portimão. Tom Van Rompuy (Duqueine-Nissan) a terminé 6e en LMP3 alors qu'Alessio Picariello (Porsche 911 RSR) a terminé 7e en GTE. Enfin, l'Oreca-Gibson LMP2 d'Ugo de Wilde a été contrainte à l'abandon après 16 tours à peine. Au classement général, la course a été remportée par l'Oreca-Gibson LMP2 de la formation Prema, pilotée par Louis Delétraz/Ferdinand Habsburg/Juan Manuel Correa (Sui/Aut/USA), qui s'est assurée le titre par la même occasion. (Belga)