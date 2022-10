Hilaire Van der Schueren va mettre un terme à sa longue carrière fin 2023

"Mon histoire avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a débuté lors de la saison 2014. Depuis, l'équipe n'a cessé de progresser et je la considère comme ma propre famille. Je suis motivé pour tout donner une dernière fois avant de mettre fin à ma carrière après un nombre symbolique de 50 années derrière le volant", déclare Hilaire Van der Schueren dans un communiqué de la formation WorldTour wallonne. "Pour ma dixième saison avec Intermarché-Wanty-Gobert, je suis particulièrement fier de voir progresser Arne Marit et Rune Herregodts, des jeunes issus de ma région. Ma mission la plus importante sera de continuer à transmettre mon expérience à nos nouveaux directeurs sportifs. Cela a porté ses fruits cette année avec Pieter Vanspeybrouck, et je sais qu'il en sera de même avec Dimitri Claeys et Kévin Van Melsen". Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, qui a totalisé 24 victoires pour sa deuxième saison dans le WordlTour, va voir son encadrement changer en 2023. Laurenzo Lapage va ainsi rejoindre le staff de directeurs sportifs, en plus de Dimitri Claeys et Kévin Van Melsen, qui ont récemment mis fin à leur carrière de coureur professionnel sous les couleurs d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. L'ancien coureur Christophe Prémont va lui rejoindre le team d'entraîneurs aux côtés de Frederik Veuchelen et Ioannis Tamouridis. (Belga)