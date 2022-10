Jupiler Pro League - L'Union se balade à Ostende

Dante Vanzeir ouvrait le score après 12 minutes et s'offrait un doublé en plantant un second but à la demi-heure, permettant à l'Union de mener 0-2 à la pause. Les troupes de Karel Geraerts repartaient de l'avant en seconde période. A la 64e minute, Vanzeir était cette fois à l'assist pour servir Ross Sykes, qui fit 0-3 à la 63e minute. Simon Adingra trompait lui aussi Guillaume Hubert, et fixait le score à 0-4 à la 79e minute. Thierry Ambrose sauvait l'honneur ostendais en trompant Anthony Moris d'une belle frappe à la 89e (1-4). Deux buts tombaient encore dans le temps additionnel. Victor Boniface portait le score à 1-5 à la 91e et Cameron Puertas fixait le score à 1-6 à la 93e. Grâce à cette 4e victoire d'affilée, l'Union, qui s'était imposée 1-7 à Ostende la saison dernière, s'isole à la 4e place avec 25 points, 3 de plus que le Standard, qui a battu l'Antwerp 3-0 dimanche après-midi. Les jaune et bleus rejoignent avec 25 unités le FC Bruges, qui s'est imposé 0-1 à Anderlecht en début de soirée. Après sa 7e défaite de la saison, Ostende pointe au 15e rang avec 11 unités, juste au-dessus de la zone rouge. (Belga)