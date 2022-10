(Belga) Manon De Roey a pris la 28e place de l'Aramco Team Series de golf, un tournoi du Ladies European Tour doté de 500.000 euros, à l'issue de la deuxième journée disputée sur le parcours du Trump Golf Links, sameid à New York.

Ladies European Tour - Alexis Thomson remporte l'Aramco Team Series de New York, Manon De Roey 28e

Leader après un 1er tour en 68 coups, l'Anversoise n'avait pu faire mieux qu'une carte de 76 vendredi, reculant à la 14e place. Elle a encore perdu du terrain samedi après un 3e tour en 73 coups (3 birdies et 4 bogeys), pour finir 28e. L'Américaine Lexi Thompson, qui a bouclé le 3e tour en 69 coups, s'est imposée avec un total de 205, 3 coups de mieux que la Canadienne Brooke M. Henderson et la Suédoise Madelene Sagström. La championne olympique et N.4 mondiale Nelly Korda est 4e à 4 coups de Thompson. (Belga)