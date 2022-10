Marathon d'Amsterdam - Tsegaye Getachew l'emporte, Almaz Ayana s'impose pour ses débuts chez les dames

(Belga) L'Éthiopien Tsegaye Getachew a remporté dimanche le marathon d'Amsterdam, s'imposant en 2h04:49, son nouveau record personnel, devant le Kényan Titus Kirputo (2h04:54) et l'Éthiopien Bazezew Asmare (2h04:57). Le top 10 a été totalement vampirisé par les deux pays de l'Afrique de l'est, l'Éthiopie y a placé quatre coureurs, le Kenya six.