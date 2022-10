Mondiaux de parkour - Jérémy Lorsignol termine 21e en speed

Seul athlète belge en lice au pays du soleil levant, Lorsignol a signé le temps de 30.24 lors de son second run en qualifications, après avoir enregistré le chrono de 32.64 dans son premier passage. Il aurait dû être deux secondes plus rapide pour intégrer le top 10 et ainsi disputer les demi-finales. Le titre est ensuite revenu à l'Ukrainien Bohdan Kolmakov, vainqueur en 25.25 devant l'Italien Andrea Consolini (25.84) et le Néerlandais Tangui van Schingen (26.37). Initialement aligné en freestyle (style libre) et en speed, Lorsignol a préféré se concentrer sur le speed après le report des compétitions de freestyle en raison de la pluie. Cinquième en finale des Jeux Mondiaux de Birmingham début juillet, le pensionnaire du Xtreme Team Parkour était le seul représentant belge lors de cette première édition des championnats du monde de parkour, organisés par la Fédération internationale de gymnastique (FIG). Initialement prévu en 2020, le rendez-vous nippon a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Le parkour, mot faisant référence au parcours du combattant, est une discipline d'origine urbaine dont le but est de se déplacer rapidement et efficacement d'un point A vers un point B en surmontant les obstacles sur son chemin, qu'ils soient physiques ou mentaux. (Belga)