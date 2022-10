Tour de Langkawi - Victoire au sprint du Norvégien Erlend Blikra devant Syritsa et Selig

(Belga) Erlend Blikra (Uno-X) a remporté la 6e étape du Tour de Langkawi (2.Pro), dimanche en Malaisie. Après 120,4 km rectilignes entre George Town et Alor Setar, le Norvégien de 25 ans s'est imposé au sprint devant le Russe Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan) et l'Allemand Rüdiger Selig (Lotto Soudal). Premier Belge et vainqueur samedi, Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) a pris la 20e place.

Déjà 2e, 4e et 5e lors des trois premières arrivées au sprint, Blikra est cette fois parvenu à monter sur la plus haute marche du podium. C'est la première victoire chez les professionnels pour le natif de Stavanger. Vainqueur jeudi, le Colombien Ivan Sosa (Movistar) a conservé les commandes du général. Il compte 23 secondes d'avance sur Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) Lundi, la 7e des 8 étapes, longue de 90,8 kilomètres entre Kuah et Gunung Ruya, devrait être la dernière occasion de venir bousculer le général. En effet, le bouquet se jouera au sommet d'un côte de 13,3 kilomètres à 6 pour cent de déclivité moyenne. Deux équipes belges, Lotto Soudal et Alpecin-Deceuninck, ainsi que cinq coureurs avec Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Sander Armée (Cofidis), Ayco Bastiaens, Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) sont présents. Vainqueur en 2020, l'Italien Danilo Celano est le tenant du titre, l'édition 2021 ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. (Belga)