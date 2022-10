European Open - Bemelmans quitte le circuit sur une défaite en double: "J'ai quand même savouré"

(Belga) Ruben Bemelmans et Alexander Blockx ont été éliminés au premier tour du double de l'European Open, lundi. Cela signifie la fin de la carrière de Bemelmans. "Malgré la lourde défaite (6-0, 6-2, ndlr), j'ai savouré ce moment", a réagi le Limbourgeois de 34 ans.

Bemelmans avait mis un terme à sa carrière en juin. Les organisateurs lui avait accordé une invitation afin qu'il puisse prendre congé du public belge. Dimanche, il avait été éliminé au premier tour du simple. Le lendemain, il a perdu au premier tour du double. 'Bemel' salue donc le public belge après deux défaites. "Mon sentiment est difficile à décrire après ce match", a commenté Bemelmans, qui a pris le temps de saluer les fans du Court N.1 de la Lotto Arena après la rencontre. "J'ai mis un terme à ma carrière, mais en même temps, j'aime toujours autant le tennis. J'ai vraiment savouré, malgré la défaite. Comme joueur de tennis, tu ne reçois pas beaucoup d'occasions de jouer un tournoi en Belgique, c'était génial de pouvoir faire mes adieux ici", a conclu le Limbourgeois, qui collabore déjà avec les jeunes talents, comme Blockx, au sein de la fédération. Le duo belge a été battu par le Monégasque Hugo Nys et le Polonais Jan Zielinski en deux sets (6-0 et 6-2). Le jeune Blockx, 17 ans, a surtout engrangé de l'expérience. "Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour gagner, mais les adversaires ne nous ont pas donné beaucoup d'occasions. Je connais bien Ruben et je trouvais chouette de jouer son dernier match à ses côtés. Je vais continuer à travailler dur pour l'avenir. J'espère encore pouvoir obtenir de bons résultats à l'avenir dans cet European Open." (Belga)