Le sprinteur britannique Mark Cavendish va rejoindre B&B Hôtels-KTM

A 37 ans, ce vétéran du peloton est actuellement en fin de contrat avec Quick-Step Alpha Vinyl, qui avait renoncé à l'aligner sur la Grande Boucle cette année. Après quelques années en mode mineur, il avait signé un retour fracassant lors de l'édition 2021, remportant le maillot vert ainsi que quatre étapes pour égaler le record de succès d'étapes toujours détenu par Eddy Merckx. Il lui en manque un seul pour dépasser les 34 victoires de la légende belge et il a encore montré cette année que c'était à sa portée, malgré son âge canonique au sein du peloton. Le coureur de l'Île de Man est en effet redevenu en juin champion de Grande-Bretagne, neuf ans après son titre précédent. Il a aussi remporté Milan-Turin en mars et sa 16e étape du Giro en mai. Avec B&B Hôtels-KTM, une formation Continental Pro basée à Theix (Morbihan), Cavendish s'est mis d'accord pour une saison et une autre en option. Pour l'équipe bretonne, l'arrivée du sprinteur britannique représente un atout supplémentaire pour décrocher une nouvelle participation au Tour de France, et une étape dans la montée en puissance espérée. Sa signature doit être officialisée lors d'une conférence de presse le 26 octobre à Paris, à la veille de la présentation du Tour de France. La formation bretonne y évoquera aussi son budget, la création d'une équipe féminine, l'association avec la Ville de Paris et l'arrivée de nouveaux sponsors. (Belga)