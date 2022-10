L'entraîneur de Montpellier Olivier Dall'Oglio mis à pied

Dall'Oglio sera remplacé au moins provisoirement par Romain Pitau, l'entraîneur adjoint du club. Celui-ci "assurera l'intérim a minima jusqu'à la trêve", prévue durant le Mondial-2022 de football au Qatar (20 novembre-18 décembre), a précisé le président Nicollin. Olivier Dall'Oglio est le cinquième entraîneur de Ligue 1 licencié lors d'un mois d'octobre de tous les dangers, après Peter Bosz (Lyon) le 9, Jean-Marc Furlan (Auxerre) et Michel Der Zakarian (Brest) le 11, et enfin le coach espagnol de Reims Oscar Garcia jeudi dernier. Dall'Oglio, 58 ans, avait rejoint Montpellier à l'été 2021 pour remplacer Michel Der Zakarian, en poste depuis 2017. Choisi pour ses qualités de formateur et son sens de la communication, l'ex-entraîneur de Brest (2019-2021) et Dijon (2012-18) n'a pas résisté à une année 2022 désastreuse en matière de résultats. Après une seconde partie de saison dernière calamiteuse, Montpellier est actuellement 11e de l'exercice 2022-23 avec seulement quatre victoires en 11 journées. (Belga)