Nouveau record battu par l'opération CAP48 qui a récolté plus de 7,7 millions d'euros

(Belga) CAP48, l'opération de solidarité de la RTBF, a récolté plus de 7,7 euros dimanche soir à l'issue de la Grande Soirée de clôture d'une campagne centrée cette année sur l'autisme.

Les montants collectés permettent de financer des projets qui travaillent pour une meilleure inclusion des personnes handicapées dans la société. En Belgique, on estime qu'un enfant sur 66 naît avec un trouble du spectre autistique, un handicap souvent tardivement diagnostiqué. Le parrain de l'édition 2022 de l'opération était le chanteur français Christophe Willem, qui a également interprété les titres "PS: Je t'aime" et "J'tomberai pas" lors de la Grande Soirée. Outre cet évènement diffusé sur le média public, la récolte de fonds s'est aussi déclinée sous forme de challenge des 100km, qui a mobilisé quelque 700 participants, et la vente des Post-it par les bénévoles. L'opération CAP48 avait récolté la somme record de 7,6 millions d'euros de dons en 2021, ce qui a permis de financer 167 projets. (Belga)