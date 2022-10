Euro U21 2023 - "Un groupe très relevé et beau", selon Jacky Mathijssen

"Nous nous attendions un peu à cela", a expliqué Mathijssen dans une vidéo réalisée par l'Union belge. "Nous jouerons contre des équipes du top en Europe, comme les Pays-Bas et le Portugal, et la Géorgie qui est le pays hôte, ce qui est toujours spécial." "Nous jouerons dans la capitale, Tbilissi. Au niveau de la logistique, ce n'est pas une mauvaise chose. Si nous trouvons un beau site, nous pourrons nous préparer parfaitement", a analysé le sélectionneur. "A présent, nous devons aller de l'avant. Nous devons être prêts d'ici huit mois. Pour moi, l'important sera d'aligner la meilleure sélection possible et des gens motivés. J'espère revoir la même mentalité et la même grinta que j'ai vues lors du match décisif au Danemark. Avec ça, nous aurons une chance, nous pourrons faire quelque chose de super." L'Euro U21 se jouera du 21 juin au 8 juillet 2023 en Roumanie, qui accueillera le match d'ouverture, et en Géorgie, où la finale se jouera à Batoumi. Les deux premiers de chaque groupe avanceront en quarts de finale. Les trois premiers de l'Euro, sans compter la France, qualifiée d'office comme pays organisateur, et l'Angleterre, qui n'aligne pas d'équipe aux Jeux, se qualifieront pour les JO. Un match de barrage sera organisé si nécessaire à Bucarest. (Belga)