Exercice grandeur nature pour le seul bataillon belge d'artillerie à Elsenborn

Le seul bataillon belge d'artillerie y organise une semaine d'entrainement intensif nommé "Common Gunner" pendant la semaine du 17 au 21 octobre. Pour cet exercice, les militaires casernés à Brasschaat et Nieuport ont été déployés de manière inattendue après un coup de file le 9 octobre, comme cela pourrait être le cas pour une mission. "Un exercice d'activation a été lancé à Brasschaat par une procédure d'alerte simulant un déploiement opérationnel effectif, après quoi l'action s'est déplacée au camp Elsenborn", indique le lieutenant-colonel Erik Vanstraelen. "Ils sont ici à Elsenborn mais ils sont mis dans des conditions de guerre. Ils sont sur le terrain en permanence, ne dorment pas beaucoup", poursuit Erik Vanstraelen, également chef du bataillon. L'exercice mené dans l'est du pays s'inscrit dans le cadre de la préparation de la participation à la "Very High Readiness Joint Task Force 23 (VJTF 23)" de l'OTAN à partir du 1er janvier 2023. C'est dans ce cadre qu'un exercice de tir réel a été effectué ce jeudi. (Belga)