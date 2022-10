Gala du Flandrien - Lotte Kopecky élue Flandrienne de l'année

Avec 125 points, la championne de Belgique du chrono a devancé Julie De Wilde (Plantur-Pura/92), Shari Bossuyt (Canyon//SRAM/71), Febe Jooris (48) et la spécialiste du cyclocross Sanne Cant (Plantur-Pura/19). Ce troisième sacre permet à Kopecky d'égaler Grace Verbeecke et Jolien D'hoore comme cyclistes les plus récompensées. Cette saison, l'Anversoise de 26 ans a notamment remporté les Strade Bianche et le Tour des Flandres avant d'échouer à la 2e place de Paris-Roubaix. Neuf fois sur le podium d'une étape sur les grands tours, sans jamais parvenir à lever les bras, Kopecky a ponctué sa saison sur route par une médaille d'argent lors de la course en ligne des Mondiaux en Australie. Elle a magnifié son palmarès 2022 en ajoutant quatre médailles d'or sur la piste. Championne d'Europe de la course aux points et de la course à l'élimination à Munich en août, elle a ponctué son année civile avec deux titres mondiaux, lors de la course à l'élimination et de l'américaine, avec Shari Bossuyt, la semaine dernière à Saint-Quentin-en-Yvelines. (Belga)