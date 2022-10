Invasion de l'Ukraine - Le Canada sanctionne des médias et des acteurs russes

"La guerre du régime russe repose sur le mensonge et la tromperie", a déclaré Mélanie Joly, la cheffe de la diplomatie canadienne. "Alors que le nombre de violations des droits de la personne commises par la Russie ne cesse d'augmenter, le Canada prend des mesures pour contrer la propagande qui tente de les excuser", a-t-elle ajouté. Parmi les cibles des nouvelles sanctions figurent la chaîne de télévision Zvezda, propriété du ministère russe de la Défense, et Dmitry Viktorovich Guberniev, un présentateur de télévision. Mais aussi Vladimir Mashkov, acteur star en Russie, qui est un fervent partisan de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1.400 personnes et entités se trouvant en Russie, au Bélarus ou en Ukraine, ou provenant de ces pays. (Belga)