Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine accuse la Russie d'avoir "enlevé" deux employés d'une centrale nucléaire

Selon Energoatom, le chef du service informatique Oleg Kostioukov et l'adjoint au directeur de la centrale Oleg Ocheka ont été emmenés par les forces russes lundi "vers une destination inconnue". L'opérateur ukrainien a appelé sur les réseaux sociaux le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à "faire tous les efforts" possibles pour obtenir leur libération. La centrale de Zaporijjia est régulièrement victime de bombardements et de coupures de courant, faisant craindre pour la sécurité de cette installation. Le personnel est en outre sous pression: Kiev a accusé à plusieurs reprises les forces russes de maltraiter les employés ou de les maintenir en détention. La semaine dernière, Energoatom s'était notamment inquiété du sort du directeur adjoint des ressources humaines Valery Martyniouk. Dans un communiqué publié mardi soir, l'AIEA, qui dispose d'experts sur place, a fait état de "sa libération". Rafael Grossi a "salué" cette nouvelle, tout en déplorant la détention de deux nouveaux employés. "Il s'agit d'un autre développement inquiétant qui, je l'espère, sera résolu rapidement", a-t-il dit, ajoutant poursuivre les consultations pour créer une zone de protection autour du site. Fin septembre, Energoatom avait accusé Moscou d'avoir arrêté et détenu le directeur de la centrale, Igor Mourachov, pendant plusieurs jours avant de le libérer. La Russie occupe militairement le territoire de la centrale de Zaporijjia et le président Vladimir Poutine en a revendiqué l'annexion début octobre, tout comme celle de quatre régions ukrainiennes. (Belga)