Invasion de l'Ukraine - L'usage des drones iraniens par Moscou représente sa "faillite militaire et politique"

"Le fait même que la Russie appelle l'Iran à l'aide est la reconnaissance par le Kremlin de sa faillite militaire et politique", a raillé M. Zelensky dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. "Pendant des décennies, (les Russes) ont dépensé des milliards de dollars pour leur complexe militaro-industriel, et ils ont fini par s'incliner devant Téhéran pour obtenir des drones et des missiles plutôt basiques", a-t-il fustigé. Selon lui, "stratégiquement, cela ne les aidera pas de toute façon", a-t-il assuré. Plus tôt mardi, l'Iran s'était dit prêt à s'entretenir avec Kiev afin de clarifier les affirmations, jugées "sans fondement", selon lesquelles Téhéran fournit à la Russie des armes et des drones utilisés dans son invasion de l'Ukraine. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, avait assuré que "l'Iran était prêt à la négociation et à la discussion avec l'Ukraine pour résoudre ces accusations", selon un communiqué. Kiev et ses alliés occidentaux ont accusé la Russie d'utiliser des drones de fabrication iranienne -- notamment les Shahed 136 kamikazes -- ces dernières semaines pour mener des attaques de grande ampleur en Ukraine. (Belga)