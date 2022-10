Jupiler Pro League - Trois matches de suspension pour Sylla et Preciado, deux pour Verstraete

Sylla a été exclu en fin de match dimanche, contre Anderlecht (victoire 0-1), pour un tacle dangereux, les deux pieds en avant, sur Mario Stroeykens. Il a aussi eu "une forte réprimande pour son attitude après l'exclusion", selon la fédération. La suspension de Sylla prendra cours jeudi 20 octobre. L'Ivoirien pourra donc jouer mercredi contre Saint-Trond mais sera absent pour les rencontres à l'Union (19/10), contre Ostende (29/10) et à Gand (06/11). Angelo Preciado (Genk) a lui aussi écopé de trois matches effectifs de suspension, ainsi que d'un match avec sursis et 3500 euros d'amende. Le défenseur équatorien a été exclu à la 42e minute contre Oud-Heverlee Louvain (victoire 0-1) pour une poussée, le poing serré, sur Thorsteinsson. Aligné mardi soir contre Westerlo, il manquera les matches à l'Antwerp (23/10), contre Malines (28/10) et Charleroi (04/11). Birger Verstraete est pour sa part suspendu pour deux matches effectifs, sanction à laquelle vient s'ajouter une amende de 2000 euros. Le défenseur du FC Malines a été exclu dimanche pour un tacle mal exécuté contre La Gantoise (défaite 3-0). Il sera en tribunes contre Eupen (22/10) et à Genk (28/10). (Belga)