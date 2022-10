Kimmer Coppejans et Joris De Loore qualifiés pour le deuxième tour du Busan Open

(Belga) Alors que le monde belge de la petite balle jaune a les yeux rivés sur Anvers et l'European Open, le seul tournoi national au calendrier ATP, les N.3 et 6 belges sont actifs cette semaine en Corée du Sud. Mardi à Busan, Kimmer Coppejans et Joris De Loore ont validé leur ticket pour le 2e tour du Busan Open, un tournoi Challenger joué sur dur et doté de 159.360 dollars.