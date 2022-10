La route vers les Jeux de Paris passe par Liverpool pour Team Belgym

(Belga) Les Mondiaux de gymnastique artistiques, qui se tiendront du 29 octobre au 6 novembre à Liverpool, constitueront une première étape importante sur la route des Jeux Olympiques 2024 à Paris. La sélection belge, qui comprend six dames, dont Nina Derwael, et quatre messieurs, a été présentée mardi.

Les Mondiaux de Liverpool mettent en jeu les trois premiers tickets pour Paris. Ils seront attribués aux nations figurant sur le podium de l'épreuve par équipes. Les huit premières nations à l'issue des qualifications seront assurées de participer aux Mondiaux d'Anvers, l'année prochaine, qui seront également qualificatifs pour les Jeux. "Ces Mondiaux s'inscrivent dans le parcours olympique", a déclaré le sélectionneur Koen Van Damme. "Nous avons choisi d'envoyer quatre gymnastes chez les messieurs à Liverpool et donc pas une équipe complète. Ceci parce que nous trouvons que le top-8 n'est pas un objectif réalisable. Nous visons l'Euro 2023 avec certains gymnastes." "Nous avons choisi des athlètes expérimentés pour participer au concours général", a poursuivi Van Damme. "Luka Van den Keybus peut afficher sa forme dans ces Mondiaux et Noah Kuavita peut montrer où il en est après sa blessure au tendon d'Achille." Chez les dames, cinq filles entreront en action, Yléa Tollet figurant comme réserviste. "Notre sélection peut s'appuyer sur un groupe qui a beaucoup d'expérience", a expliqué la coach Marjorie Heuls. "Toutes celles qui nous accompagnent à Liverpool sont plus ou moins au sommet de leur forme. Ces dernières semaines, j'ai constaté une amélioration en ce qui concerne la condition. Nous visons résolument un top-8. Les épreuves suivantes montreront les progrès réalisés par les gymnastes. Nina Derwael revient après une blessure. Nous attendons de voir comment elle se comportera à Liverpool, mais pour elle, c'est un retour à la compétition". (Belga)