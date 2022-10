Les éclaircies persisteront mercredi

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux avec des voiles d'altitude. Dans l'est et le nord­est du pays, un peu de brume et un banc de brouillard pourraient se former. Les minima oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés en plaine. Mercredi, il fera à nouveau ensoleillé avec des nuages d'altitude. Dans l'est et le nord­-est, un peu de grisaille traînera le matin. Les maxima oscilleront autour de 15 ou 16 degrés dans le nord et le centre du pays, et atteindront les 18 ou 19 degrés dans le sud­-est (excepté sur les hauteurs). Le vent sera modéré de secteur est. Mercredi soir, des voiles d'altitude seront présents en nombre et la couverture nuageuse s'épaissira ensuite. Les averses feront leur retour jeudi. (Belga)