L'UZ Brussel reconnu comme centre d'expertise européen pour l'obésité infantile

(Belga) Le "Kids health castle", hôpital pour enfants de l'UZ Brussel, a été reconnu mardi comme centre d'expertise européen pour l'obésité infantile par l'European association for the study of obesity (EASO). Il s'agit du premier hôpital belge à recevoir cette reconnaissance.

Celle-ci permet également au Kids Health Castle d'intégrer le Collaborating centres for obesity management (COM's), un réseau de centres de soins multidisciplinaires agréés par l'EASO. Cette reconnaissance vient récompenser les travaux menés par l'UZ Brussel ces dernières années sur l'obésité infantile. "Cela ouvre la voie au développement de nouvelles recherches et de nouvelles méthodes de traitement. Peu de soignants considèrent aujourd'hui l'obésité comme une maladie", explique Inge Gies, responsable du service Kids Health Castle. La nomination en tant que centre d'expertise européen pour l'obésité infantile prouve l'implication de l'UZ Brussel dans cette problématique. L'hôpital remarque d'ailleurs que les patients atteints d'obésité ne sont toujours pas pris au sérieux lorsqu'ils disent ne pas parvenir à perdre du poids. "Jusqu'à 20% des enfants obèses présentent des complications liées à l'augmentation de leur poids à un jeune âge comme un taux de cholestérol élevé, une hypertension artérielle ou une stéatose hépatique. L'aspect psychosocial ne doit pas non plus être négligé. À titre d'exemple, un tiers des enfants atteints d'obésité sont harcelés", ajoute Inge Gies. (Belga)