Près de 75% des ménages wallons bénéficieront de la modulation de l'indexation des loyers

"Selon les données du rapport de l'Observatoire des loyers 2021, je peux confirmer que près de 75% des ménages en Wallonie bénéficieront de la modulation de l'indexation des loyers. Et plus de 30% d'entre eux se trouvent dans des passoires énergétiques, soit un logement de label PEB F et G", a-t-il affirmé. En réponse à l'inflation de plus de 11% enregistrée en septembre et face à la crise énergétique, le gouvernement wallon a décidé de soutenir une proposition de décret visant à limiter l'indexation des loyers en fonction de leur certificat PEB. Le texte devrait être examiné en extrême urgence demain/mercredi matin en commission puis, dans la foulée, lors de la plénière de l'après-midi. "Il est prévu que ce dispositif entre en vigueur le 1er novembre 2022 et qu'il soit appliqué pour une durée d'un an, éventuellement renouvelable", a précisé le ministre Collignon. Dans le détail, les immeubles disposant d'un certificat PEB A, B et C ne seront pas concernés par l'application du décret. Les immeubles disposant d'un certificat PEB D et E verront pour leur part leur indexation des loyers limitée à respectivement 75% et 50% maximum. Enfin, les immeubles de PEB F et G, ainsi que les immeubles non pourvus de PEB ne pourront pas faire l'objet d'indexation. (Belga)